Сергей Лавров встретился с главой Госдепа в Маниле

Глава российской дипломатии Сергей Лавров в четверг, 23 июля, встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Политики пообщались на полях мероприятий АСЕАН, которые проводятся на Филиппинах.

Как заявил дипломатический источник, инициатором встречи Лаврова и Рубио стала американская сторона. Отвечать на вопросы журналистов перед общением глава Госдепартамента отказался.

Однако за день до встречи с Сергеем Лавровым Марко Рубио напомнил, что Москва и Вашингтон поддерживали контакты даже в самые сложные для двусторонних отношений годы: "Даже в разгар холодной войны, в самые напряженные ее моменты, США и Советский Союз поддерживали контакты — по крайней мере, на военном, а также на дипломатическом уровне". Госсекретарь США подчеркнул, что во многом именно это помогло "предотвратить катастрофу".

Также Марко Рубио указывал, что "было бы опрометчиво и безответственно не общаться", Россия и Соединенные Штаты "должны поддерживать отношения, даже если у нас есть разногласия".

Как отметил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, которого цитирует РИА Новости, встреча Лаврова и Рубио может прояснить позицию США по ситуации вокруг украинского конфликта. Эксперт предположил, что удастся уточнить, изменилась ли позиция американской стороны по сравнению с той позицией, которую они сами предложили в преддверии саммита в Анкоридже. При этом Суслов указал на то, что в последнее время приверженность США тем договоренностям вызывает сомнения.