Россия констатировала рост напряженности на Ближнем Востоке

Эскалация напряженности в зоне Персидского залива набирает обороты.

Противоборствующие стороны не прекращают обмениваться ударами – это ведет к серьезным последствиям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"С сожалением констатируем, что эскалация напряженности в зоне Персидского залива набирает обороты", - сказала она.

С каждым новым ударом разрушается гражданская инфрастуктура, системы жизнеобеспечения, ухудшается гуманитарная ситуация.

Кроме того, возросли риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море.

Зхарова отметила, что текущая динамика конфликта несет угрозу стабильности всего ближневосточного региона.

Очередной виток эскалации между США и Ираном произошел 8 июля. Вашингтон объявил о прекращении режима перемирия в ответ на якобы атаку на торговое судно в Ормузском проливе.

Посредники из Катара, Египта, Пакистана и других стран Ближнего Востока предложили США и Ирану объявить о 10-дневном режиме прекращения огня.