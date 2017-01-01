Наталья Дрожжина нанесла удар по осиротевшей дочери Алексея Баталова: вот что случилось

Мария Баталова осиротела. Отца она потеряла в 2017 году, а 6 февраля этого года похоронила мать Гитану Леонтенко . Многие заволновались, что теперь прикованная к инвалидному креслу дочь знаменитостей осталась совсем одна.

И как оказалось, не зря. Баталова получила неожиданный удар. Маше придется бороться за наследство родителей с Натальей Дрожжиной. Актриса требует с Баталовой 13 миллионов рублей. Дрожжина уже направила иск в суд. Наталья уверяет, что Мария незаконно обогатилась, получив комнаты в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте. Якобы недвижимость актриса купила на свои деньги, но оформила на дочь Баталова. Сейчас Дрожжина требует вернуть ей потраченные на комнаты деньги.

Марию иск шокировал. "Они сняли с наших счетов гораздо больше! Они мстят нам? Но за что? За то, что мы с матушкой вовремя опомнились? За то, что доказали поддельную подпись? За то, что не пали в ножки, когда она трясла перед полуслепыми овечками своим подложным завещанием?" — негодует Баталова.

По словам дочери прославленного артиста, квадратные метры на Кутузовском проспекте уговорили купить именно Дрожжина с Михаилом Цивиным. При чем в тот момент банковские карты и Баталовой и Гитаны Леонтенко были у актрисы и ее мужа. "Они вытеснили всех, а, по сути, опутали нас для своих дел. Что же это за чистилище такое?!" — возмущается звездная наследница в шоу "Пусть говорят".