Затеянные предводителем киевского режима перестановки в правительстве Украины могут объясняться стремлением Владимира Зеленского избавиться от потенциальных конкурентов.

Как пишет The Washington Post, утративший легитимность президент Украины обладает склонностью "убирать подчиненных, когда те становятся слишком популярными". Некий европейский дипломат в Киеве подтвердил газете, что уволенный с поста министра обороны Михаил Федоров — это "политическая угроза для Зеленского, многие группы хотели его ухода".

Кроме того, среди возможных объяснений кадровых перестановок издание называет борьбу поколений в вопросах ведения современной войны, конфликты из-за коррупции, нестихающую битву за "место под солнцем" между украинским Минобороны и генералитетом.

Между тем эксперты указывают, что отставки экс-главкома ВСУ Александра Сырского может быть недостаточно для преодоления кризиса власти на Украине. Как написал в соцсетях профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, Федоров не был восстановлен в должности министра обороны — протесты против его увольнения продолжаются в украинских городах. Дизен риторически поинтересовался, будет ли достаточно предпринятых Зеленским шагов, чтобы успокоить общественность и стабилизировать его все более нелегитимное правительство.

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказался о проблемах, которые могут вызвать приказы главы киевского режима, привыкшего навязывать свое мнение и игнорировать остальных. Политолог предположил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, прежде руководивший украинской армией, дал сигнал новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому, "чтобы не терял бдительность, а иначе тоже в Лондон послом поедет" (цитата по РИА Новости).