Полина Диброва нашла способ заставить бывшую жену Товстика замолчать: Елена перешла черту

Дибровы и Товстики развелись почти год назад, но скандал все не утихает. Пока Полина наслаждается жизнью с миллиардером, брошенная жена Романа шокирует общественность откровениями.

Елена публикует на своей странице в соцсети грязные секреты отношений Дибровой и Товстика. Многодетная мама уверяет, что Полина лишь притворялась подругой, на самом деле ростовская красавица сразу положила глаз на миллиардера и на протяжении 10 лет его соблазняла.

"Она зашла в мою семью, стала моей близкой подругой, крестной мамой моего сына, она венчалась перед Богом с Дибровым, а после всего этого предала всех. Она спала с моим мужем 10 лет, отобрала моего родного сыночка Артема у меня", — заявила Елена.

Более того, Товстик считает, что бывший муж и Полина силой удерживают ее 11-летнего сына. Елена уверена, что Диброва негативно влияет на ее детей, подвергает их жизни опасности и развращает.

"Сожительница подвергает моих детей опасности, катает их без жилетов в открытом море, учит пить водку, отправляет в отели, развращает их", – шокировала общественность брошенная жена миллиардера.

Полина долгие месяцы терпела обвинения Елены. Но последнее высказывание задело ее до глубины души. Диброва нашла способ заставить Товстик замолчать. Она намерена через суд защитить свою честь и достоинство. Адвокаты уже готовят иск.

"Ну вот триггер — это последние высказывания, ну а так, если вы наблюдали, она примерно год не успокаивается, поэтому мы все-таки приняли решение подавать иск", — рассказала 5-tv.ru адвокат Марина Дубровская.

Юрист отметила, что Елена выдвинула серьезные обвинения, на которые Полина просто не может не отреагировать. Диброва готова предоставить все доказательства того, что дети Товстика живут с отцом по своей воли и им ничто не угрожает. Модель требует опровержения порочащих сведений.