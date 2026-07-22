Власти США рассматривают возможность проведения военной операции в Мали.

Африканское государство может стать восьмой страной, где американский президент Дональд Трамп прикажет применить силу, сообщает The Washington Post. Предполагаемая операция может быть направлена против объединения "Группа поддержки ислама и мусульман", связанного с "Аль-Каидой" (организация запрещена в России – прим. ред.).

Африканские страны активно сотрудничают с Россией в сфере безопасности. Фактически Вашингтон обвинил Москву в якобы "неэффективности" в борьбе с терроризмом, сообщил источник. Вся эта ситуация создает риск столкновения российских и американских сил в регионе.