Москвичам рассказали, какой погодой порадует вторая половина лета

Температура воздуха в Москве и всей Центральной России во второй половине лета, согласно расчетам, будет соответствовать климатической норме и даже превышать ее. Об этом рассказал в четверг, 23 июля, начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Эксперт пояснил, что сохранению довольно высоких температур способствует нагрев океанических вод, связанный с глобальным потеплением, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо, которые оказывают влияние на циркуляцию атмосферы.

Что касается обильных дождей в первой половине лета, Терешонок объяснил их арктическими циклонами. При этом специалист указал на то, что средняя температура июня все равно оказалась выше нормы, июль также ожидается выше нормы.

Тем временем ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала ТАСС, что дожди в Москве и Подмосковье прогнозируются минимум на ближайшие пять дней, поскольку столичный регион попадает в тропосферную ложбину. Однако осадки будут весьма умеренными, за сутки не выпадет более семи миллиметров.

В четверг, 23 июля, облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве. Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 743 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что июль и август видятся Гидрометцентру в розовом свете — таким оттенком на метеорологических картах обозначают погоду, которая соответствует климатическим нормам или оказывается чуть теплее, буквально на градус.