Названа причина внезапной смерти кулинара Максима Сырникова

Скончался ведущий программы "Монастырская кухня" Максим Сырников. Ему было 60 лет. Поклонники шоу шокированы внезапным уходом кулинара. 

Причину смерти Сырникова назвали его знакомые. Оказалось, что у ведущего были серьезные проблемы со здоровьем. "Он не так давно попал в больницу, потом выписался, сказал, что будет лечиться дома… И буквально через две или три недели он внезапно скончался", — сообщили РИА Новости в окружения кулинара.

Дома у Максима началось внутреннее кровотечение. Когда ведущего доставили в больницу, медики уже ничем помочь не могли.

Эту информацию подтвердил политик Егор Холмогоров. Он рассказал, что Сырников не так давно признался ему, что болен и просил за него молиться.

Поклонники программы и друзья оплакивают смерть Максима. Не осталась в стороне и Яна Поплавская. "Человек, который безгранично любил Россию, нашу культуру и традиции. Он очень любил и гордился своим сыном, который отправился на СВО. Трогательно поздравлял его с 20-летним юбилеем, который тот отмечал на фронте…" — поделилась актриса.