Минобороны опубликовало кадры поражения четырёх сухогрузов и балкера в акватории Чёрного моря. Суда доставляли снаряды и технику для ВСУ. Критическая ситуация для противника - и на линии соприкосновения. Наши войска приближаются к Славянску, освобождают опорные пункты на Запорожском участке.

Юго-западная окраина села Благодатное. Последние 4 постройки, за которые цеплялись националисты, взлетели на воздух одна за другой. Когда стало понятно, что "населенник" не удержать, бандеровцы бросились к своим пикапам. Но поздно. Все грунтовки уже были отрезаны.

Вот машины ВСУ попадают в засады. Во время штурма противник потерял 14 единиц техники. И до 30 человек убитыми. Продуманная система обороны не помогла.

К вечеру над Благодатным уже развевался российский флаг. Освобождение этого села позволило группировке "Восток" взять под контроль важнейшую трассу. Она соединяет областной центр Запорожье с поселком Покровское на Днепропетровщине. Теперь дорога отрезана. Подкрепление и резервы - не перебросить. О контрнаступлении ВСУ на этом участке могут забыть. Единственное, что остается - окапываться. И как можно глубже.

Но эта тактика себя уже не оправдывает. Это крупную базу на Краматорском направлении националисты, как могли, прятали, маскировали, огораживали колючей проволокой и минными полями. Вот только штурмовать ее в лоб бойцы группировки "Южная" и не собирались. Установили координаты, передали их батареям и авиации. И вот результат. База - в труху. Военный транспорт - в кашу. Склад амуниции - в лохмотья.

На Славянско-Краматорском направлении ВСУ каждый день теряют один опорный пункт за другим. Только сегодня утром при поддержке артиллерии штурмовикам удалось пробиться в село Веролюбовка. Как минимум третья часть его уже занята нашими бойцами.

Одновременно прорван рубеж в селе Осыково. Несколько улиц на окраинах - тоже за российскими подразделениями. Сейчас идет уничтожение блиндажей ВСУ в лесополках. Вот прямое попадание - его зафиксировал дрон-разведчик. А вот, что успели снять сами бандеровцы, запертые под землей прицельным огнем.

Важные новости приходят сегодня из Сумской и Харьковской областей. Фронт отодвинут еще примерно на 3 километра от российских границ. Ночью ВСУ бросили позиции и отступили из села Новая Сечь. А в Харьковской области под контроль российских бойцов перешла вся северная часть Казачьей Лопани. За этим поселком - прямая дорога на сам Харьков.