Йеменские хуситы атаковали два танкера Саудовской Аравии

Неумолимо расширяется география ближневосточного конфликта. На фоне участившихся ударов США на Иран попытку открытия второго фронта предприняли йеменские хуситы.

Поддерживаемые Тегераном повстанцы атаковали два танкера Саудовской Аравии в Красном море. Как заявили представители движения "Ансар Аллах", были задействованы баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

В результате ударов на судах возникли крупные пожары. В Эр-Рияде сообщили, что экипажам удалось спастись. Инцидент серьезно нарушил движение кораблей в акватории Красного моря. Сообщается, что как минимум 10 судов резко сменили свой курс или развернулись.

На фоне эскалации цены на нефть устремились вверх. Так, цена сорта "Брент" преодолела отметку в 96 долларов за баррель.