Ураган разрушил туристический лагерь под Нижним Тагилом Свердловской области. Погибла женщина, ещё один человек травмирован. Сильный ветер вырвал с корнем дерево, оно упало на палатку тургруппы. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Мощный циклон с ливнями, грозовым фронтом и градом осложнил паводковую ситуацию в регионе. Уровень воды в реках резко увеличился. Как сообщили в МЧС, подтоплены более 400 жилых домов и свыше 3 тысяч приусадебных участков.

Спасатели обустраивают насыпные дамбы, откачивают воду с первых этажей зданий, из подвалов, а также эвакуируют людей на лодках. Некоторые справляются самостоятельно, как, например, жители Двуреченска. Они решили уехать из посёлка на тракторе, захватив по пути соседей.