Собянин: Более 4 тыс. км за полгода преодолел беспилотный состав метро

Первый беспилотный поезд метро успешно прошел полгода испытаний. За это время экспериментальный состав преодолел более четырех тысяч километров по Большой кольцевой линии, но пока без пассажиров, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Искусственный интеллект самостоятельно разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери и следит за выполнением графика движения. В кабине находится машинист, но за все время испытаний ему ни разу не пришлось вмешиваться в работу автоматики.

Система машинного зрения распознает объекты и препятствия на пути на расстоянии до 200 метров. ИИ в реальном времени строит трехмерную карту маршрута. Первые поездки этого поезда с пассажирами планируется начать уже в 2027 году, а к 2030 году Большая кольцевая станет первой полностью беспилотной линией московского метро.