Ялтинский Дом-музей Чехова показал подлинные работы Левитана

Картины, этюды, наброски – 12 подлинных работ Левитана. Эти подарки членам Чеховской семьи впервые можно рассмотреть на расстоянии вытянутой руки. Произведения более века висели в разных комнатах дома писателя – там, где он их и оставил. Одни шедевры посетители могли увидеть лишь мельком, другие и вовсе находились вне экскурсионного маршрута.

"Эта картина расположена в святая святых - в его кабинете над рабочим местом, над столом писателя. И да, ниша, в которой она утоплена, с обычного просмотра очень сложно это произведение увидеть. "Усадьба Бабкина" и этюд "Небо" - картины, которые очень сложны для экспонирования. Они расположены в тайной комнате нашего музея. Есть у нашего домика башня, куда закрыт доступ", - рассказал Николай Романов, специалист научно-фондового отдела Дома-музея А. П. Чехова в Ялте.

В экспозиции - знаменитые картины "Река Истра", "Дуб и березка" и небольшие малоизвестные наброски. Например, деликатная открытка. С одной стороны – морской пейзаж с одинокой лодкой, с другой – автопортрет - профиль художника. Послание для сестры Чехова, в которую пейзажист был безответно влюблен. Мария Павловна подарок оценила и подписала "Шалости Левитана".

Еще одна шалость не позволила сотрудникам музея собрать работы Левитана в одном помещении. Это картина "Стога сена в лунную ночь". Художник нарисовал ее во время своего последнего посещения Ялты на куске картона, который вмонтировал в нишу камина. Среднерусский пейзаж, по которому так скучал Чехов в окружении холодной крымской природы.

Исаак Левитан учился в Московском училище живописи, где познакомился со старшим братом писателя – Николаем, а через него и с другими членами семьи. Художник был желанным гостем в подмосковных усадьбах Бабкино и Мелихово, а затем и на Белой даче в Ялте. Он восхищался умением Чехова добиваться исключительной выразительности наименьшими средствами и называл его пейзажистом, а тот в свою очередь сделал имя друга нарицательным. "Левитанистость" - так Антон Павлович описывал правдивое изображение природы, которое вызывает духовный отклик.

"И они, наверное, понимали друг друга с полуслова, и даже в воспоминаниях, в мемуарах, в письмах описывается, что они просто, допустим, сидели и не разговаривали, и, наверное, мысленно, как-то душевно общались. И вот это единение двух душ позволило родиться и художественным произведениям, и литературным произведениям", - рассказал Александр Логинов, главный хранитель ГБУК РК "Крымский литературно-художественный. мемориальным музеи-заповедник".

Оружие - еще один подарок Левитана. Друзья иногда ходили на охоту. Однажды художник подстрелил, но не убил вальдшнепа и попросил писателя избавить птицу от мучений. Позже он напишет: "Одним красивым, влюбленным созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать". История нашла отражение в пьесе "Чайка", где подобную "подлость" совершает начинающий писатель Треплев. Кто знает, возможно, именно Левитан помог сформулировать один из главных принципов драматургии – "чеховское ружье", которое появившись на сцене, обязательно должно выстрелить.