Жертвой атаки украинских националистов на Воронежскую область стал маленький ребенок. Об этом рассказал в четверг, 23 июля, глава региона Александр Гусев.

Как написал политик в своем MAX-канале, при падении обломков украинского дрона в пригороде Воронежа загорелся частный жилой дом. Погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения разной степени тяжести.

В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний парень, госпитализация ему не потребовалась.

Гусев заверил, что власти готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку родным погибшего ребенка и пострадавшим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что киевский режим охотится на людей, особенно на детей, в том числе своими атаками дронов. Именно этим продиктовано решение украинских властей "встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка", отмечала чиновница, имея в виду гибель маленького мальчика при налете БПЛА.

В Кремле заверили, что укронацисты не уйдут от наказания за все свои преступления — виновные будут выявлены и призваны к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим из-за отсутствия успехов на фронте "огрызается, как может", нанося удары по гражданской инфраструктуре, в силу своей нацистской природы.