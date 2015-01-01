"Синайский вдовец" Олег Винник разводится с женой после новости о неизлечимой болезни сына

Олег Винник и его жена Анна после трех лет брака приняли решение о разводе. Об этом объявил сам предприниматель.

"Наша история как мужа и жены закончилась", — написал Винник на своей странице в соцсети.

По словам Олега, расставание не является следствием скандала. Они с женой уже некоторое время обдумывали это решение, и в итоге поняли, что так будет лучше. Бизнесмен попросил не искать виноватых и ничего не додумывать.

"Пожалуйста, не ищите причин, не ковыряйтесь в нас. <…> Это не кризис, а взвешенное решение взрослых людей, к которому привела череда непростых событий. Мне искренне жаль, что у меня не получилось", — признался предприниматель.

У Олега и Анны подрастает двухлетний сын, поэтому даже после развода они намерены остаться в хороших отношениях. "У нас есть сын, ради него наша история как родителей должна сохраниться, как и теплое отношение друг к другу", — подчеркнул Винник.

Весной этого года Олег и Анна признались, что у их маленького сына обнаружили редкое неизлечимое генетическое заболевание, которое поражает мышцы.

"У нашего Темы диагностировали первичную миопатию. Это очень редкое генетическое заболевание — настолько редкое, что такие малыши рождаются 1 на 100 000. Мое материнское сердце давно чуяло неладное, и сейчас все становится очевидно — у Темы поражение мышц", — делилась Анна в личном блоге.

Женщина подчеркнула, что угрозы жизни ребенку нет, болезнь может протекать в относительно мягкой форме. Но Тема никогда не будет таким, как его сверстники.

Напомним, Олег Винник стал известен на всю страну в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. В один миг бизнесмен потерял жену Марианну и двоих детей: трехлетнюю Александру и двухлетнего Дмитрия. Вместе с ними погибли мама и бабушка супруги Олега.