МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Рубио: о встрече просил Вашингтон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в ходе личной встречи в четверг, 23 июля, спектр вопросов международной и двусторонней повестки. Об этом рассказали в пресс-службе российского МИД.

Ведомство уточняет, что Лавров довел до Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. При этом министр подтвердил готовность Москвы к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям, достигнутым в Анкоридже.

Среди вопросов международной повестки обсуждалась обстановка в Персидском заливе.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили нормализацию условий функционирования дипломатических миссий России и США и договорились продолжить контакты по линии дипломатических ведомств, в том числе в рамках международных организаций.

Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула в комментарии ИС "Вести", что встреча состоялась по просьбе Вашингтона: "Запрос был с американской стороны, на полях мероприятия АСЕАН здесь проходит большое количество встреч. На эту встречу российская делегация дала согласие".

Накануне встречи с Рубио Сергей Лавров рассказал, что "носит у сердца" цитаты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о договоренностях, достигнутых в Анкоридже. Как подчеркивал глава российской дипломатии, "из этих цитат следует, что сразу по итогам Анкориджа и президент Путин, и президент Трамп четко высказались относительно того, что там было достигнуто согласие по ключевым вопросам".

При этом между Россией и США сохраняется недопонимание по ряду вопросов. Посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Марат Бердыев сообщал, что представители России столкнулись с визовыми препонами со стороны американских организаторов. Москва довела до Вашингтона неправомерность любых злоупотреблений, подчеркнув, что "за этим прослеживается инерция запретов и конфронтации".