Россиянам посоветовали иметь "второй замок" для защиты денег от мошенников

Россиянам посоветовали использовать двухфакторную идентификацию для защиты денег от мошенников.

Даже если злоумышленники уже украли пароль от важного сервиса - почты, "Госуслуг" и мессенджеров – они не смогут похитить данные или деньги, если стоит двухфакторная аутентификация, сообщила агентству "Прайм" бизнес-архитектор департамента "Банки и финансы" компании "Рексофт" Елена Голяева.

"Двухфакторная аутентификация работает как второй замок, - объяснила она.

При двухфакторной идентификации человек сначала вводит пароль или PIN-код, затем подтверждает вход телефоном, отпечатком пальца или лицом.

Еще один лайфхак, который позволит уберечься от мошенников - делать паузу перед подтверждением каждого действия, посоветовала Голяева.