Вскрылись вопиющие подробности избиения туристок из России в отеле Грузии

В пятизвездочном отеле Грузии на туристок из России напал местный мужчина. Одна из пострадавших девушек оказалась в больнице с переломом носа.

По версии туристок, в гостинице отмечали свадьбу, один из гостей торжества услышал русскую речь (девушки разговаривали на балконе своего номера) и буквально озверел. Сам же напавший и его друзья уверяют, что иностранки вели себя по-хамски, выливали с балкона жидкости на гостей и даже испортили звуковое оборудование.

У мужчины внезапно появилось множество защитников. А полиция Грузии приняла решение отпустить его под залог в 150 тысяч рублей. На гражданок России же обрушилась волна критики, пользователи Сети пишут, что девушки "сами заслужили" все, что с ними произошло.

В ответ на хейт, россиянки опубликовали видео, в котором было показано начало конфликта. На кадрах девушки приветствовали молодоженов и гостей свадьбы, чем разозлили брата жениха. После просмотра ролика высказалась Ксения Собчак. Она заявила, что виноват в скандале мужчина.

"Это полиция Грузии расценивает как провокацию? Это сочли нападением на „бедного грузинского мальчика“? Это хлебосольное грузинское гостеприимство? Это повод подниматься к одиноким женщинам в номер и бить одну из них кулаком в лицо?" — возмутилась Собчак.

Больше всего шокировало телеведущую то, что многие женщины, увидев удар мужчины, встали на его защиту — дескать, он поступил правильно.

"Женщины, которые встают на сторону мужчины в этом конфликте, что с вами не так? Люди, которые кричат, что россиянки-украинки, радующиеся чужой свадьбе, ее испортили, что с вами не так? Грузины и сочувствующие, которые записали туристок в „русских оккупантов“, что с вами не так?" — задается вопросом Ксения.

По грузинским законам нападавшего должны посадить в тюрьму на три года, но местные всецело поддерживают мужчину. Есть вероятность, что его признают невиновным.

"Если власти Грузии не накажут по строгой букве закона кухонного боксера, это будет позор всей правоохранительной системе страны. Но то, как уже пытаются подтянуть сюда позорный довод „сама спровоцировала“, говорит само за себя", — рассудила Собчак.

Между тем, СМИ выяснили, что избивший туристку в отеле Agarani Estate в Кахетии — это Георгий Чигладзе. Он является профессиональным боксером в тяжелом весе и состоит в Национальной грузинской федерации бокса. Спортсмен провел 50 боев, из которых выиграл 30, пять из них — нокаутом.