ВС России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом рассказали в четверг, 23 июля, в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, в результате ударов в порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались украинскими националистами для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Кроме того, в Одессе ударными дронами поражен цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БПЛА, которые предназначались для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Российские бойцы наносят удары возмездия в ответ на активизацию атак со стороны украинских националистов, раздосадованных провалами ВСУ на фронте. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркивал, что Киев перенаправил свои возможности и ресурсы военной помощи Запада на террористические атаки по российским гражданским объектам, при этом существенно выросло число пострадавших от атак украинских нацистов мирных жителей России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что для решения задач СВО российские бойцы наносят удары по военным объектам противника, в том числе — по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для украинских националистов.