Главе Госдепартамента США Марко Рубио пришлось оправдываться за свое намерение встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На это указал профессор университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен.

Накануне встречи с Лавровым в Маниле Марко Рубио указывал, что "было бы опрометчиво и безответственно не общаться", Россия и Соединенные Штаты "должны поддерживать отношения, даже если у нас есть разногласия". Американский политик напомнил также, что Москва и Вашингтон поддерживали контакты даже в самые сложные для двусторонних отношений годы — именно это помогло "предотвратить катастрофу".

Как отметил профессор Дизен, "Рубио пришлось защищаться за участие в дипломатических переговорах с Россией" и оправдываться перед западными противниками налаживания диалога с Москвой.

Однако, предупредил эксперт, "криминализация дипломатии на Западе дорого обойдется" (цитаты по РИА Новости).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что наша страна открыта к переговорному процессу, поскольку "говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации", как это делает сейчас Европа.

Сергей Лавров заявлял, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Европы, что бы ни говорили антироссийски настроенные западные политики. Однако нельзя с уверенностью сказать то же самое в отношении ряда европейских государств.