Ирина Пегова похвасталась роскошной фигурой в купальнике: интимное место кокетливо прикрыла шляпкой

Ирина Пегова проводит отпуск на одном из морских курортов. Актриса щеголяет по отелю в купальне и хвастается роскошной фигурой.

Фотографией с отдыха звезда кино поделилась на своей странице в соцсети. На снимке она предстала в синем слитном купальнике на бретелях, прикрыв шляпкой область таза. Поклонники Пеговой от увиденного рты раскрыли. Народ принялся осыпать Ирину комплиментами. "Ах, какая женщина!" — написал в комментариях один из фанатов.

48-летняя звезда взяла с собой в отпуск чемодан ярких летних нарядов и целую коллекцию купальников. Вероятно, скоро Ирина порадует поклонников новым образом.

Компанию Пеговой в отпуске составила дочь Татьяна. Помимо фотографий, Ирина показала видео, где они с наследницей слушают живую музыку, смеются и наслаждаются отдыхом. Судя по всему, вместе с ними отдыхает и нынешний бойфренд Пеговой — Сергей Марин. Где именно актриса проводит отпуск, не известно.

Напомним, что после развода с Дмитрием Орловым, с которым она прожила шесть лет, Ирина скрывала личную жизнь. Однако в прошлом году она рассекретила роман с коллегой, который младше нее на 10 лет. Артисты познакомились на съемках сериала "Царская прививка". Впервые пара официально появилась вместе в прошлом году на кинофестивале "Пилот".