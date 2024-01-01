Суд вынес приговор подростку по делу о поджоге Ми-8 в Ноябрьске

Суд приговорил 16-летнего жителя Ямала к восьми годам воспитательной колонии за поджог вертолёта Ми-8 в аэропорту Ноябрьска в 2024 году.

Он признан виновным по "Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба", сообщили в Следственном комитете.

Установлено, что подросток действовал по указанию украинских спецслужб. Кураторы пообещали несовершеннолетним вознаграждение в четыре миллиона рублей. Деньги подростки так и не увидели.

Второго подростка отправят в учебное заведение закрытого типа, пишет издание "Аргументы и факты".

В ночь на 11 сентября 2024 года двое подростков пробрались на стоянку аэропорта в Ноябрьске и подожгли гражданский вертолет Ми-8Т, принадлежавший компании Utair. Семиклассники попытались скрыться, но их задержали в течение часа. Вертолет сгорел полностью, восстановлению не подлежит. Ущерб от уничтоженного вертолета составил более 59 миллионов рублей.