Послы стран Евросоюза утвердили новый, 21-й по счету, пакет санкций против России. Как стало известно в четверг, 23 июля, согласовать рестрикционный пакет удалось лишь в сокращенном виде.

Как заявил глава Евросовета Антониу Кошта, новые ограничительные меры затрагивают энергетику, сферу финансовых услуг и оборота криптовалют, а также торговлю.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что ЕС на год заморозил так называемый потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель. При этом согласовать полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ) не удалось.

В рамках новых санкций банкам государств — членов Евросоюза воспрещается осуществлять трансграничные транзакции с 32 российскими банками.

Тем временем источники Euractiv признались, что закрытое заседание по антироссийским санкциям днем ранее прошло в крайне напряженной обстановке. Члены ЕС долго не могли договориться относительно новых рестрикций, понимая, что это дорого обойдется их национальным экономикам.

До того сообщалось, что европейские политики, придерживающиеся мнения о необходимости санкционного давления на Россию, исчерпали идеи о новых ограничительных мерах. При проработке 21-го пакета пришлось отказаться от ряда мер, поскольку они всерьез ущемляли интересы отдельных членов Евросоюза.

В Европе уже открыто признают: антироссийские санкции стали болезненным ударом для самих авторов ограничений. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что затяжной энергетический кризис в Германии стал следствием прекращения поставок дешевых энергоносителей из России.