Минтруд объяснил значительное снижение уровня бедности в России

Меры, предпринимаемые российскими властями, позволили значительно снизить уровень бедности в нашей стране. Об этом рассказал в четверг, 23 июля, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Как подчеркнул глава Минтруда, к такому результату привело, в частности, внедрение единого пособия со значительной суммой финансирования. Благодаря этой и другим мерам уровень бедности в России сократился до 6,7%.

Министр отметил, что "это как раз тот результат, который напрямую, напрямую характеризует введение данной меры поддержки" (цитаты по РИА Новости).

В начале июня глава государства Владимир Путин сообщал, что Россия с опережением темпов снижает число граждан, проживающих за чертой бедности. К 2030 году планировалось достичь показателя в 7%, но уже сейчас он упал до 6,7%.

Также президент подчеркивал, что базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, равно как и для повышения благополучия российских семей являются структурные изменения занятости и формирование экономики высоких зарплат. Повышение доходов граждан остается приоритетным направлением работы властей России.