Как дорого Безрукову обошёлся поступок, о котором все говорят

Анатолий Кот обнародовал благородный поступок Сергея Безрукова. Актер признался, что его коллега оплатил обучение своим студентам. За все четыре года студенты-платники с курса Безрукова не заплатили ни рубля. Среди тех, кому сделали такой подарок, оказалась и дочь Анатолия Алиса.

"Когда она поступила, естественно, я подготовил котлету денег, чтобы занести за первый год обучения. Ну, как всегда. Потому что там, как всегда, два-три бюджетных места. И, короче, встречаемся с Алисой, она говорит: "Ты знаешь, папа, Сергей Витальевич вот что сказал: "Я в своё время учился бесплатно. И мои все ученики будут учиться бесплатно все четыре года". Он снялся в рекламе и заплатил за всех, за все четыре года, за весь свой курс", — рассказал Кот в шоу Паблик-ток "Между дублями" Феликса Мурзабекова.

Россияне были шокированы поступком Безрукова. Народ в соцсетях признается, что теперь отношение к звезде "Бригады" будет другим. Мол, раньше многие ругали его за съемки в рекламе, а теперь этот факт не вызывает раздражения.

Но, пока одни восхищаются широким жестом Сергея Витальевича, другие задались вопросом, а во сколько ему обошлось такое благородство. Редакция "ТВ Центра" попыталась подсчитать. Из открытых источников известно, что в 2026/27 учебном году студентам-первокурсникам ВГИК придется заплатить 708 500 рублей. Количество платных мест каждый год варьируется, чаще всего набирают еще до 10–12 человек.

Даже если предположить, что Безруков оплатил обучение десяти студентам, и учесть, что четыре года назад стоимость была ниже, получается около 30 миллионов рублей. Артист мог бы на эти деньги купить просторную квартиру, но он предпочел сделать очень благородный жест.