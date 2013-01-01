Шесть человек пострадали при взрыве газа в Егорьевске

Шесть человек получили ранения в результате взрыва бытового газа в Подмосковье.

Инцидент произошел в многоквартирном доме в Первом микрорайоне города Егорьевск 23 июля. Предварительно установлено, что взорвался газовый баллон в квартире. После взрыва начался пожар. Его площадь составила 60 квадратных метров. Взрывной волной выбило окна, также был разрушен балкон.

Трое пострадавших с отравлением угарным газом и ожогами были экстренно госпитализированы. Еще троим медики оказали помощь на месте.

Из дома эвакуировали 28 человек, в том числе семь детей.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные и правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.