Урегулирование конфликта на Украине требует новых идей и предложений. Такое заявление сделал в четверг, 23 июля, госсекретарь США Марко Рубио.

Комментарий главы американского внешнеполитического ведомства последовал за его личной встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Политики обсуждали украинский кризис, Лавров рассказал визави о реальном положении дел на фронте.

Как заявил Рубио, "мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям". При этом глава Госдепа заверил в готовности Вашингтона "предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия".

При этом госсекретарь США подчеркивал, что "у обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт", однако в этом и заключается главная трудность: найти путь, приемлемый и для Москвы, и для Киева.

Соединенные Штаты готовы по-прежнему играть конструктивную роль в поисках такой "золотой середины". Однако в том, что касается требований российских властей прекратить накачивание киевского режима вооружениями, американская политика остается неизменной, цитирует Рубио РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Москва подпишет мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине в скором времени. Политик заявил, что "для танго нужны двое", однако очевидно, что российский лидер Владимир Путин готов заключить сделку с Киевом ради завершения боевых действий.