Российский фрегат "Неустрашимый" наглядно демонстрирует превосходство Военно-морского флота России над британским. Недавно ВМС Великобритании наблюдали за учениями "Неустрашимого" недалеко от Плимута.

Как пишет The Telegraph, Великобритании необходим хотя бы один корабль, вооружение которого превосходило бы оснащение "Неустрашимого". К сожалению, королевские Военно-морские силы этим похвастаться не могут: имеющиеся в его распоряжении немногие пригодные к эксплуатации фрегаты и эсминцы не оснащены противокорабельными ракетами.

Сравнивая российский фрегат с британскими кораблями, журналисты подчеркивают, что "у нас таких нет", поэтому властям королевства следовало бы вплотную заняться вопросом усиления своего флота.

Ранее Европу предостерегли от попыток создания антироссийского флота. Китайские эксперты, комментируя инициативу сформировать военно-морскую группировку стран Северной Европы против России, подчеркивали: "Предупреждения Путина всегда серьезны".

Между тем британцы утверждают, что даже гражданские суда российского флота получили вооружение. После ряда задержаний танкеров, приписываемых к "теневому флоту России", журналисты в Туманном Альбионе стали писать, что на таких судах появились стационарные артиллерийские установки для обороны от атак беспилотников и предотвращения захвата.