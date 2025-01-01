Российская армия за минувшие сутки освободила город Белицкое в ДНР.

Населенный пункт взяли бойцы группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Город Белицкое находится в Покровском районе. На конец 2025 года там проживало 132 человека.

В настоящий момент ВС России проводят мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских боевиков, прячущихся в подвалах зданий города.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили Благодатное Запорожской области и Артельное в Харьковской области.