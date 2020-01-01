Уильям навсегда вычеркнул Гарри из своей жизни: вот чем обернулась встреча Меган Маркл с Карлом III

Принц Уильям окончательно отказался от надежды восстановить отношения с младшим братом. Наследник престола воспринял последние попытки Гарри вернуться в семью не как искреннее стремление к примирению, а как "эгоистичный" и "циничный" шаг.

Поводом для новых обсуждений стал недавний визит Гарри и Меган Маркл в Великобританию. Королевский биограф Морин Каллахан сообщила, что после встречи Сассекских с Карлом III Уильям больше не хочет поддерживать отношения с братом. Если у Гарри и остаётся путь к возвращению в семью, то он возможен только без Меган, которую Каллахан обвинила в "неискренности" и "фальши".

"Уильям не хочет иметь с Гарри ничего общего. Его попытки примириться с королевской семьёй — это эгоистичный и циничный ход, направленный исключительно на то, чтобы спасти самого себя", — отметила эксперт.

Дело в том, что даже из обычной поездки к родственникам. Меган устроила настоящую пиар-компанию. Сначала сообщалось, что Маркл должна была провести всю прошлую неделю в Великобритании вместе с Гарри и детьми. Затем в Лондон пришел лишь принц, повисла театральная пауза. А в финале Меган все же явилась на порог Кларенс-Хауса с детьми, словно сделала королю одолжение.

Каллахан также отметила мнение, что Сассекские сами запутались в своей лжи. Они не могут одновременно говорить о стремлении к приватности и при этом публиковать мемуары Гарри и участвовать в документальном сериале Netflix, подробно рассказывающем о семейных конфликтах.

Напомним, отношения между принцами Уильямом и Гарри остаются крайне напряжёнными с тех пор, как в 2020 году Гарри и Меган отказались от обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию. Разногласия ещё больше усилились после громких интервью Сассекских, выхода документального сериала и мемуаров. Несмотря на то что Гарри неоднократно публично заявлял о желании восстановить отношения с родственниками, заметных признаков примирения пока не наблюдается.