Песков высказался о дате нового визита Уиткоффа в Россию

Конкретики относительно даты очередного визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера пока нет.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая "Известиям" на соответствующий вопрос, информация будет предоставлена своевременно: "Мы сообщим об этом".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "было бы опрометчиво и безответственно не общаться". По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Россия и Соединенные Штаты "должны поддерживать отношения, даже если у нас есть разногласия".

Говоря о сроках нового приезда в Москву американских переговорщиков, Кремль высказывал предположения о том, что это может случиться после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Российские власти выражали понимание в связи с тем, что американская сторона сейчас больше сфокусирована на ближневосточном направлении своей внешней политики, нежели на Украине.