ЦИК утвердил федеральный список на выборы от партии "Справедливая Россия"

Центризбирком сегодня утвердил федеральный список на выборы в Госдуму от партии "Справедливая Россия". Таким образом, комиссия завершила регистрацию кандидатов от всех парламентских объединений.
В федеральном списке "Справедливой России" - 260 кандидатов. Ещё 224 человека - по одномандатным округам. В том числе участники специальной военной операции. Они приступают к работе с избирателями.
Как подчеркнул Сергей Миронов, ничто не заменит прямого общения с гражданами. Также лидер партии отметил, что выборы пройдут в условиях давления со стороны Запада, но "Справедливая Россия" уже подготовила контрмеры.
"Наша партия готовит наблюдателей практически на всех участках - программа "Справедливый наблюдатель". Мы это делали неоднократно, профессионально. В штабе у нас будет более 100 юристов профессиональных, в круглосуточном режиме, чтобы любые замечания, любые вопросы у наших наблюдателей немедленно были обработаны и соответствующие были бы приняты те или иные решения", - сообщил Миронов.