ЦИК утвердил федеральный список на выборы от партии "Справедливая Россия"

Центризбирком сегодня утвердил федеральный список на выборы в Госдуму от партии "Справедливая Россия". Таким образом, комиссия завершила регистрацию кандидатов от всех парламентских объединений.

В федеральном списке "Справедливой России" - 260 кандидатов. Ещё 224 человека - по одномандатным округам. В том числе участники специальной военной операции. Они приступают к работе с избирателями.

Как подчеркнул Сергей Миронов, ничто не заменит прямого общения с гражданами. Также лидер партии отметил, что выборы пройдут в условиях давления со стороны Запада, но "Справедливая Россия" уже подготовила контрмеры.