Победителями конкурса "Лидеры АПК" стали более 50 человек

Агропромышленный комплекс России переживает технологическую трансформацию. Цифровизация, новые машиностроительные решения, современные методы растениеводства и животноводства меняют отрасль.

Важным аспектом становится подготовка высококвалифицированных специалистов, в том числе в сфере управления. Именно этой цели служит конкурс "Лидеры АПК", совместный проект Президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Министерства сельского хозяйства.

В этом году жюри отобрало 54 победителя из 24 регионов страны. Все они прошли подготовку в Мастерской управления "Сенеж". Среди тех, кто будет готовить кадры нового поколения для российского АПК, руководители ведущих профильных учебных заведений страны