Собянин: Здание школы №236 в САО откроется после реконструкции 1 сентября

В новом учебном году школа №236 откроется после реконструкции. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс". Площадь здания составит около 9 тысяч квадратных метров. В нём появится медиатека с местами для групповой и индивидуальной работы. А также лабораторно-исследовательский комплекс.

Медиатека теперь больше напоминает современный коворкинг: здесь можно будет готовить проекты, общаться или читать книги. Таисия переходит в восьмой класс профильного IT-направления, и теперь в предвкушении - какие возможности откроются в обновленной школе.

На севере Москвы на финишной прямой - реконструкция школы номер 236 имени Григория Ивановича Щедрина - легендарного советского подводника. Ученики этой школы знали Героя лично - в 80-е и 90-е годы он проводил здесь уроки мужества. И рассказывал, как во время войны он совершил переход через 9 морей и 3 океана. Немцы 17 раз объявляли его субмарину потопленной, но Щедрин лишь имитировал гибель и уходил от атак.

Одними из первых обновленное пространство оценили будущие ученики и их родители. Зданию больше сорока лет, и оно было серьезно изношено: строители обнаружили протечки, разрушенный подвал, устаревшую вентиляцию. Теперь все системы заменили.

"Полностью заменено водоснабжение, отопление, вентиляционные системы, система кондиционирования. И самое основное значение было уделено автоматической системе пожарной сигнализации, что является одним из самых важных факторов на этом объекте в рамках безопасности детей", - сообщил Максим Мошонов, представитель компании-заказчика.

В этом году в Москве будут обновлены сто школьных зданий. Московский опыт перенимают и в регионах - в ситуациях, когда здание не нужно строить с нуля, а инфраструктура требует серьезного обновления. Об этом на своей странице в соцсети рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин:

"Большую работу по реконструкции школьных зданий мы ведём и в городах-побратимах Москвы - Луганске и Донецке. В частности, в Донецке были реконструированы лицей Nº5 и шесть детских садов с благоустройством территорий. В Луганске полностью восстановлены после обстрелов школа Nº51 и гимназия Nº60 имени 200-летия города Луганска".

В здании будут отдельные входы для начальной школы и старшеклассников. Уклон сделают на инженерно-технический профиль. Здесь будут работать ИТ- и инженерные классы, а лабораторные практикумы ученики смогут проводить вместе с ведущими вузами. В планах руководства - олимпиадные школы по точным наукам.

"Оборудованные кабинеты информатики, робототехники, кабинеты прототипирования, которые помогут ребятам углублять на практике те знания, которые они получают в занятиях", - рассказал Алексей Бычков, директор школы 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина.

Преобразилось и спортивное ядро. Внутри - новые спортивные и гимнастические зал, а на улице многофункциональный комплекс под открытым небом. Площадки уже оценили юные волейболисты и баскетболисты.