В "Аптекарском огороде" расцвели лилейники

Своя магия - в "Аптекарском огороде". Там расцвели лилейники. Каждый бутон живёт только один день, но именно эта мимолётность существования и придаёт цветам оттенок волшебства.

Видимо, поэтому лилейники так любят дизайнеры, ведь сам куст продолжает радовать довольно долго. Обычное украшение любого сада - нежно-оранжевые создания, простые и неприхотливые. А ведь эти цветы могут быть и диковинными. Здесь, на выставке, собраны все варианты лилейников: от белых до алых и даже пурпурных. И бутоны, оказывается, способны принимать самую неожиданную форму.