Один человек погиб в пожаре после взрыва газа в Егорьевске

Один человек погиб после взрыва и пожара в жилом доме в подмосковном Егорьевске.

"К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошел пожар, обнаружено тело погибшего", сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов в MAX.

Пострадали шесть человек, в том числе пожарный - его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Из здания эвакуировали 28 человек, в том числе семеро детей.

После ЧП в школе №4 в Егорьевске открыли пункт временного размещения. Также подготовлен маневренный фонд на тот случай, если жители не смогут вернуться в свои квартиры.

Взрыв бытового газа и последующий за ним пожар произошли 23 июля в многоквартирном доме в Первом микрорайоне. Эпицентром стала квартира на третьем этаже. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.