В Москве завершается строительство городского вокзала "Серп и Молот"

Готовность - 95%. В столице завершается строительство городского вокзала "Серп и Молот". В здании всё продумано для комфорта пассажиров. Даже форма навеса выбрана не случайно. Но главное - благодаря новому вокзалу улучшится транспортная доступность районов Лефортово и Таганский.

Здесь укладывают новые пути, возводят платформы и конкорс, а поезда проезжают станцию МЦД- 4 без остановки. Всё для того, чтобы уже скоро пассажиры могли пользоваться обновлённым городским вокзалом "Серп и Молот" на полную мощность.

"Готовность объекта "Серп и Молот" на сегодняшний день составляет 95 процентов. Выполняются работы по устройству земляного полотна верхнего строения пути. Ведутся отделочные работы, фасадные работы, сейчас ещё монтаж систем, производятся и пусконаладочные работы", - сообщил Андрей Ковешников, начальник отдела комплексного развития центрального транспортного узла.

Масштаб впечатляет. Несмотря на плотную городскую застройку, строительные работы не прерываются ни на один день. В перспективе "Серп и Молот" станет общим вокзалом для МЦД-4, МЦД-2, а ещё двух станций метрополитена - "Площади Ильича" Калининской линии и "Римской" Люблинско-Дмитровского направления. На месте устаревших платформ появится комфортная и современная инфраструктура, отвечающая всем стандартам московского транспорта.

Навес на платформе выполнен в форме крыла ласточки, такое необычное инженерное решение выбрано неслучайно. Зимой снег на крыше не сможет скапливаться из-за установленной системы обогрева, а в солнечную погоду пассажиры смогут здесь спасаться от жары.

Гжельский переулок станет полностью пешеходным, это позволит сделать пересадки между трамваями, МЦД и метро безопаснее. Новый вокзал улучшит транспортную доступность для 200 тысяч жителей районов Лефортово и Таганский.

"На данном этапе мы занимаемся строительством, укладкой рельсошпальной решётки, можно сказать, что это начальный этап, по крайней мере для нашей организации. Потому что в дальнейшем еще будет засыпка щебня, плюс выправка. Стесненные условия, с одной стороны идёт платформа. С другой стороны у нас идёт большое количество опор и лотков железобетонных", - рассказал Сергей Куликов, дорожный мастер опытной путевой машинной станции.

Конечно, специалисты не забудут и про прилегающую территорию - здесь появится новый сквер, высадят деревья и кустарники, обновят остановки наземного транспорта.