Россия продолжает достижение целей специальной военной операции. На это указал в четверг, 23 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию".

Также Дмитрий Песков отметил, что МИД России подтвердил "нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования" в ходе контактов между руководителем ведомства Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что "палочная" дисциплина начинает давать сбой: в Европе все больше стран публично признают невозможность сохранять приверженность курсу на бесконечную помощь Украине. Очевидна несостоятельность множащихся форматов по продвижению трещащего по швам проекта "анти-Россия".

При этом европейцы отвергают любые возможности компромисса в ущерб интересов Украины и подчеркивают, что нужно продолжать поддержку киевского режима. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией.