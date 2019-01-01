Беременная третьим Кабаева в прозрачном платье показала округлившийся живот

Певица Саша Кабаева совсем скоро станет многодетной мамой. Артистка беременна в третий раз.

Исполнительница хита "Любовь живет не три года" на своей страничке в соцсети похвасталась округлившимся животиком. Еще в начале лета Саша раскрыла беременность, а на днях певица с мужем хоккеистом Егором Зайцевым уехала за город, где устроила нежную фотосессию.

На снимках Кабаева предстала в длинном облегающем платье на бретелях. Прозрачная ткань эффектно подчеркнула внушительный животик. На кадрах Саша позировала с мужем.

"Заметили, как в последний месяц будто замедлилось время? И нет, дело не в беременности. Просто появилось ощущение, что день стал длиннее. Будто в сутках стало больше воздуха, больше тишины, больше жизни", — подписала кадры Кабаева.

Подписчики осыпали Сашу комплиментами. Многие отметили, что беременность ей к лицу. "Какая нежная, красивая!"; "Вы с мужем прекрасная пара!"; "Вам очень идет беременность"; "Саша, а у вас будет мальчик или девочка?"— пишут в комментариях пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что первым мужем Александры Кабаевой был кикбоксер Александр Липовой. Певица не раз признавалась, что мечтает о большой семье. Но поначалу она не могла забеременеть. По словам Саши, у нее было четыре неудачных попытки ЭКО.

Лишь в 2019 году Кабаева родила первенца. Мальчика назвали Демидом. После появления сына артистка развелась с Липовым. В апреле 2022 года Саша родила дочь Еву от второго мужа.