Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал высказываться относительно публикаций западных журналистов о якобы оказании нашей страной Ирану военной помощи в его конфликте с Соединенными Штатами.

Как пояснил политик, едва ли "сообщения о неких подозрениях являются поводом для комментариев" (цитата по ТАСС).

При этом Песков напомнил о позиции Москвы, согласно которой каждое государство вправе развивать собственную программу мирного атома: "Это право должно быть и у Ирана, это право должно быть и у Саудовской Аравии, и у других государств".

Весной, вскоре после начала американской военной операции против Ирана, президент исламской республики Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность народу России и ее властям за помощь и поддержку в конфликте, охватившем Ближний Восток.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "пока никаких посреднических услуг наших востребовано не было", хотя "мы слышим и читаем информацию о том, что якобы какие-то идут переговоры при посредничестве целого ряда стран".