Собянин: Первый в мире космический мини-шаттл создали в ОЭЗ "Технополис Москва"

Первый в мире космический мини-шаттл создали в особой экономической зоне "Технополис Москва". Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Сергей Собянин.

Устройство не сгорает при входе в атмосферу и сможет самостоятельно доставлять с орбиты на Землю материалы и результаты научных экспериментов. Космический аппарат можно запускать не только со станций, но и с небольших спутников, отметил мэр.

Вторая уникальная разработка - это высокотехнологичный квантовый датчик для регистрации мельчайших частиц, состоящих всего из нескольких атомов. Благодаря ему ученые будут исследовать процессы образования космической пыли и создавать новые способы защиты спутников и пилотируемых аппаратов.