"Опухоль не от солнца": Маргарита Симоньян раскрыла, что вызвало ее рак

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вскоре после похорон мужа Тиграна Кеосаяна столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак. Журналистка уже перенесла операцию и прошла несколько курсов химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего.

На своей странице в соцсети Симоньян общается с поклонниками и рассказывает о болезни. Иногда люди, желая помочь журналистке, пишут ей различные советы. Маргарита ко всему относится спокойно и часто комментирует сообщения. Так, на дня Симоньян получила неожиданное предупреждение от подписчика, который всерьез испугался за ее здоровье. Мужчина посоветовал главреду RT не выходить на улицу в открытой одежде, мол, солнце может усугубить ее болезнь.

"Ультрафиолет сейчас не друг, а враг Вам. Здоровья!" —написала мужчина Маргарите.

Симоньян ответила заботливому поклоннику и раскрыла, что на самом деле вызвало ее рак. "Можно. Врачи разрешили мне все. Кроме тоски. Моя опухоль не от солнца. А наоборот…" — поделилась журналистка.

Ранее Маргарита писала, что онкологическое заболевание у нее развилось на фоне тяжелейшего стресса. В ноябре 2025 года плановое обследование не выявило никаких признаков болезни, но уже 1 сентября врачи нашли рак груди с метастазами. Вероятнее всего "ураганное течение" болезни связано с переживаниями из-за комы и смерти Тиграна Кеосаяна.