Оценены потери Украины от ударов ВС России по портам: не будет продуктов и самого необходимого

Украину ожидают очень непростые времена с точки зрения обычной бытовой жизни. С таким предупреждением выступил бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как заявил политик в соцсетях на фоне прекращения захода судов в порты Одессы, Черноморска и Южного, Украина входит в непростой этап — "теперь начнутся перебои" с самым необходимым, включая продовольствие.

Как подсчитали в ТАСС, основываясь на статистических данных украинского Министерства сельского хозяйства, ежемесячные потери Украины от прекращения захода судов в порты могут достигать 2 миллиардов долларов. Использовать альтернативу в виде портов Румынии проблематично — этот маршрут доставки товаров на Украину ограничен пропускными возможностями железнодорожной сети.

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак заявил, что прекращение работы иностранных судоходных компаний с портами Украины ударит по агропромышленному комплексу страны, которая является самой важной статьей украинской экономики.