Минцифры объяснило, как вернуть доступ к российским сайтам через иностранные браузеры

Российские сайты могут некорректно открываться в иностранных браузерах (Google Chrome, Safari, Edge и др.) в связи с отзывом зарубежных SSL-сертификатов. Об этом рассказали в четверг, 23 июля, в Министерстве цифрового развития России.

Как пояснило ведомство, пресловутые сертификаты безопасности подтверждают подлинность сайта и обеспечивают защиту передаваемых данных.

Для сохранения защищенного доступа к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам рекомендуется установить сертификаты безопасности Минцифры. Их установка безопасна и не влияет на работу устройства, заверили в министерстве.

Корневой и выпускающий сертификаты можно установить как на компьютер, так и на смартфон. Скачать сертификаты можно на портале "Госуслуги" по прилагаемой инструкции.

Еще один вариант — использование Яндекс-браузера с уже встроенным отечественным сертификатом безопасности, цитирует сообщение Минцифры "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин, говоря про особое значение технологического суверенитета, пояснял: перед крупными государствами, которые являются настоящими цивилизациями, стоит вопрос исторического выбора. Необходимо создавать собственные технологии или смириться с превращением в цифровую периферию.

Наша страна сделала однозначный выбор в пользу цифрового суверенитета и стала одним из трех государств в мире наряду с Соединенными Штатами и Китаем, который удалось его добиться. Владимир Путин отмечал, в частности, что российские сервисы обеспечивают гражданам ряд госуслуг, которые невозможно было предоставлять в иностранных сервисах по соображениям безопасности.