Тутберидзе проигнорировала уход Петросян и расхваливает вернувшуюся Трусову: вот что сказала

Фигуристка Аделия Петросян ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. О причинах такого решения появилось немало слухов. Но пока ни спортсменка, ни тренер не комментируют произошедшее.

Интересно, что после громкой новости об уходе Петросян Тутберидзе дала новое интервью. Этери Георгиевна ни слова не сказала об Аделии. Зато гораздо охотнее Тутберидзе ответила на вопрос ведущего Александра Энберта о возвращении Саши Трусовой. Тренер уверена, что фигуристке еще есть что показать.

"Вернулась, значит, не реализовала себя до конца, значит, в ней это горит — и слава Богу. Надо поддержать этот огонь", — признается тренер в интервью на платформе Okko.

Наставница восхищена силой воли Саши, ведь та тренировалась почти до самых родов, а после быстро вернулась в форму и вышла на лед. Тутберидзе отметила, что хоть у Трусовой и произошли значительные перемены в личной жизни, спортсменка не стала другой.

"Для меня она не изменилась. Этот голод до элементов ультра-си в ней сохранился. Ей это нужно! Тот адреналин, который она получает, помогает ей чувствовать себя экстраординарной. Но так оно и есть", — подчеркнула Этери Георгиевна.

От Тутберидзе уходило немало прославленных фигуристок. Самым громким было расставание с Евгенией Медведевой. Но иногда спортсменки возвращались, и тренер спокойно продолжала с ними заниматься. Энберт поинтересовался, неужели Этери Георгиевна готова простить любую фигуристку и начать все с чистого листа.

"Однозначно, есть спортсмены, которых я не возьму обратно", — тут же ответила на это тренер. Правда, Тутберидзе не стала перечислять, с кем она ни при каких обстоятельствах не согласиться снова работать.