Минобороны: учебно-боевой самолет упал в Подмосковье

Учебно-боевой самолет потерпел аварию при выполнении взлета в Московской области. Об этом рассказали в четверг, 23 июля, в Министерстве обороны России.

Ведомство, сообщение которого цитирует ТАСС, уточнило: летчик успел катапультироваться, его жизни ничто не угрожает.

Самолет упал в безлюдной местности, что позволило избежать материального ущерба на земле. Полет выполнялся без боекомплекта.

В июне авария произошла с легкомоторным самолетом в Сергиево-Посадском городском округе. Выяснением причин и обстоятельств случившегося занялись Межгосударственный авиационный комитет и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Весной в Крыму произошла авиакатастрофа. Военно-транспортный самолет Ан-26 столкнулся со скалой. Погибли все находившиеся на борту люди — шесть членов экипажа и 23 пассажира. Специальная комиссия расследовала это происшествие.