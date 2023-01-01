В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября нерабочим днем

Группа депутатов Государственной думы разработала поправки, которые делают День знаний, 1 сентября, нерабочим днем.

Как уточняет РИА Новости, авторы законодательной инициативы предлагают такой шаг в помощь родителям школьников вместо создания специального дополнительного отпуска или отдельного права на освобождение от работы в этот день.

Парламентарии отмечают, что придание 1 сентября статуса нерабочего дня дополнительно подчеркнет важность образования, детства и семьи в системе государственных приоритетов.

Подобные инициативы уже выдвигались неоднократно. В 2023 году депутат Дмитрий Гусев отмечал, что в День знаний родителям очень важно поддержать своего ребенка, создать ему праздничное настроение. В связи с этим парламентарий предложил установить для родителей школьников выходной день с сохранением зарплаты.

Между тем руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова предлагала несколько способов на законных основаниях устроить себе выходной в День знаний, чтобы посетить школьный праздник своего ребенка. Кроме очевидного варианта взять неоплачиваемый отгул, что требует согласия работодателя, можно использовать право на дополнительный день отдыха за выход на работу в выходной день или сверхурочно вместо денежной компенсации. У доноров по закону имеется дополнительный оплачиваемый выходной день, использовать который можно в любое время, в том числе 1 сентября.