Зеленский рассмотрел американские сценарии завершения конфликта на Украине

Владимир Зеленский рассмотрел несколько сценариев завершения конфликта на Украине. Как заявил украинский лидер, эти планы предложили ему американские партнеры, пишет издание "Страна.ua".

Исходя из этих сценариев, утверждает Зеленский, Украина и Россия к зиме могут выйти на переговоры. Если же этого не произойдет, ожидается новый виток эскалации.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что США - единственная на данный момент страна, которая может решить украинский конфликт. Глава госдепартамента убежден, что Москва согласится с этим утверждением.