Министерство обороны России иронично отреагировало на назначение нового главнокомандующего украинскими Вооруженными силами. Этот пост занял Михаил Драпатый.

После официального подтверждения из Киева Минобороны России опубликовало в своем MAX-канале пост, в котором обыграло известную цитату из фильма "Место встречи изменить нельзя". В интерпретации оборонного ведомства расхожая фраза звучит следующим образом: "А теперь Горбатый Драпатый! Я сказал: Драпатый!)".

Тем временем политолог Владимир Карасев заявил, что новый главком Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый слабее своего предшественника Александра Сырского в военном деле. По словам эксперта, назначение такого человека — лишь "попытка позаигрывать с националистами, с карателями, поскольку Драпатый у них на хорошем счету".

Как отмечает Unherd, это назначение, как и другие последние события в Киеве, свидетельствует о том, что "страна все больше погружается в политический хаос". Кадровые решения предводителя киевского режима "выглядят скорее как проявление его собственных политических амбиций", а Драпатый едва ли сумеет повлиять на ход конфликта, поскольку вынужден будет бороться со страхом "стать следующей жертвой украинской политической машины".