Минобороны России высмеяло нового главкома ВСУ

Министерство обороны России иронично отреагировало на назначение нового главнокомандующего украинскими Вооруженными силами. Этот пост занял Михаил Драпатый.

После официального подтверждения из Киева Минобороны России опубликовало в своем MAX-канале пост, в котором обыграло известную цитату из фильма "Место встречи изменить нельзя". В интерпретации оборонного ведомства расхожая фраза звучит следующим образом: "А теперь Горбатый Драпатый! Я сказал: Драпатый!)".

Тем временем политолог Владимир Карасев заявил, что новый главком Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый слабее своего предшественника Александра Сырского в военном деле. По словам эксперта, назначение такого человека — лишь "попытка позаигрывать с националистами, с карателями, поскольку Драпатый у них на хорошем счету".

Как отмечает Unherd, это назначение, как и другие последние события в Киеве, свидетельствует о том, что "страна все больше погружается в политический хаос". Кадровые решения предводителя киевского режима "выглядят скорее как проявление его собственных политических амбиций", а Драпатый едва ли сумеет повлиять на ход конфликта, поскольку вынужден будет бороться со страхом "стать следующей жертвой украинской политической машины".