"Тотализаторы смерти": Украинцы делают ставки на отстрел боевиков ВСУ

Украинские военные развили идею "сафари", которое с 2014 года они устраивали для состоятельных клиентов. Тогда ВСУ продавали возможность пострелять по мирным жителям Донбасса, теперь это "развлечение" перенесли в онлайн.

Речь идет о так называемых "тотализаторах смерти": это виртуальный бизнес, где через боты в Telegram принимаются ставки на жизнь и смерть украинских военнослужащих в прямом эфире, передает РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых структур. Пользователям подпольных чатов предлагают угадывать судьбу бойцов на линии боевого соприкосновения. Кроме того, принимаются ставки на исход "охоты" за дезертирами.

Силовики сообщили, что пойманным заградотрядами дезертирам специально дают возможность совершить повторный побег. Затем за ними устраивают загонную охоту в реальном времени. Сами ВСУшники получают во время "квеста" баллы за убийства и удары по российским целям.